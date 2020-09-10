Nintendo выпустит Switch в стиле Fortnite

Nintendo представила комплект The Fortnite Special Edition, в который войдут консоль Switch, стилизованная под Fortnite, а также цифровые бонусы для игры.

Корпус тематической Nintendo Switch и ее док-станции покроют изображениями персонажей «королевской битвы». Помимо этого, джой-коны устройства будут выполнены в синем и желтом цветах.

На консоль будет предустановлена Fortnite, пользователи также получат цифровой код на загрузку набора Wildcat Bundle, в который входят две тысячи V-баксов и скин Wildcat.