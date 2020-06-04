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«Ninja» перенес турнир по Fortnite из-за протестов в США, темнокожий стример не поддержал его

16:05

Стример Тайлер «Ninja» Блевинс решил перенести на неделю турнир Ninja Battles по Fortnite, чтобы не отвлекать комьюнити от протестов в США.

«Турнир Ninja Battles был перенесен на неделю, — написал «Ninja» в Twitter. — Сейчас неподходящее время, чтобы добавлять больше отвлекающих факторов. Пожалуйста, продолжайте изучать то, что происходит в Америке. Люблю вас всех».

На сообщение Блевинса ответил афроамериканский стример «theslingshotkid»: «Разве наша работа заключается не в том, чтобы быть светом посреди тьмы? Чтобы избавлять людей от проблем повседневной жизни?»

Блевинс не согласился со стримером и попросил его не отвлекать аудиторию от проблем расизма и жестокости полиции: «Джордж Флойд был убит полицией средь бела дня в Миннеаполисе. Расизм и жестокость полиции ДОЛЖНЫ быть остановлены как в этой стране, так и во всем мире. Свет во тьме меняется и решает эту проблему каждый день. Не отвлекай мою аудиторию от этих проблем».

25 мая афроамериканец Джордж Флойд из Миннеаполиса погиб в процессе задержания полицией. Инцидент вызвал волну протестов и массовых беспорядков в США. На фоне этого игровые издатели и разработчики выразили поддержку темнокожему населению страны и отменили ряд мероприятий в знак солидарности.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/fortnite/news/ninja-perenes-turnir-po-fortnite-iz-za-protestov-v-ssha-temnokozhii-strimer-ne-podderzhal-takoe-reshenie

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