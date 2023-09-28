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RuFire — о составе GUN5: «Очевидно, Buster стал очередной жертвой обмана»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Наставник состава V1dar Gaming по CS:GO Алексей RuFire Бураков поделился мнением о новой команде GUN5 под руководством стримера Вячеслава Buster Леонтьева.

25 сентября Buster представил анонс открытия киберспортивной организации GUN5. В состав команды по CS:GO вошли Антон supra Чернобай, Владислав xiELO Лысов, Владислав FinigaN Усов, Владимир mdResoLuxe Кихайогло и Даниил lov1kus Никитин.

«Вряд ли состав Buster заиграет без хорошего тренера и снайпера. Команда могла быть лучше, но, так как сбором ростера занимался OverDrive, была сорвана сделка. Троих хороших игроков они потеряли. Lov1kus хорош. К остальным есть вопросы. Особенно к их снайперу. Его прошлые составы занимались «бизнесом». OverDrive об этом знал и умолчал. Был бы в курсе Buster, вряд ли бы он подписал этот ростер. Это огромный риск финансовый и репутационный. Ситуация 1 в 1 как с gokushima. Его, кстати, тоже хотели подписать. Очевидно, Buster стал очередной жертвой обмана, как в свое время Егор Крид», — приводит слова Буракова Cybersport.Metaratings.ru.

Источник: Cybersport.Metaratings.ru
Киберспорт
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