Игрок Aurora Gaming Фролов о Stewie2K: «Мне кажется, даже G2 сложно с ним выступать»

Игрок российской команды по CS2 Aurora Gaming Евгений r3salt Фролов прокомментировал выступления Джейка Stewie2K Йипа за G2 Esports.

17 мая стало известно, что 26-летний американец сыграет за европейский коллектив в качестве стенд-ина, заменив капитана «самураев» Расмуса HooXi Нилсена на турнире IEM Dallas 2024.

«Если честно, то матчи я не смотрел, но, как диванный эксперт, могу сказать, что ПО СТАТИСТИКЕ Stewie2K выпадал. Мне кажется, даже G2 сложно с ним играть... Все-таки он — NA PLAYER», — цитирует Фролова Cybersport.Metaratings.ru.

29 мая G2 Esports встретится с Team Liquid в матче за выход в плей-офф турнира. Начало игры — в 23.00 мск.

IEM Dallas 2024 проходит в LAN-формате LAN в США c 27 мая по 2 июня. Призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов.