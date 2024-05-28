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Сегодня, 19:25

Названы самые популярные на торрентах игры — в списке есть Atomic Heart

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Mundfish

Стало известно, какие видеоигры пользовались популярностью на торрентах в 2023-м. Чаще всего «пиратили» Marvel's Spider-Man 2 — авторам исследования удалось обнаружить сразу 136 тысяч раздач на торрентах. На втором месте оказался ремейк Resident Evil 4, за ним последовал ремейк Dead Space и Hogwarts Legacy. Замыкает пятерку Starfield, не снискавший популярности даже здесь.

В топ-10 попала российская Atomic Heart — ее раздавали на 8130 страницах.

Источник: TG-канал
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