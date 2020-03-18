LAN-финал Rainbow Six Pro League Season 11 перенесли из-за коронавируса

Компании ESL и Ubisoft отменили финальную часть турнира Rainbow Six Pro League Season 11 из?за пандемии коронавируса COVID-19.

Онлайн часть чемпионата пройдет в запланированные даты. Вторая половина сезона начнется 23 марта. Следить за расписанием и результатами турнира можно по ссылке. ESL пообещала рассказать подробности о дальнейших планах в ближайшее время.

Финальная часть Rainbow Six Pro League Season 11 должна была пройти с 16 по 17 мая в Рио-де-Жанейро. Призовой фонд чемпионата не был объявлен.

Ранее из-за коронавируса Valve отменила три турнира DPC-2019/20 — ESL One Los Angeles 2020, OGA Dota PIT Minor 2020 и EPICENTER Major 2020.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 198 179 человек. Умерших — 7954, выздоровевших — 81 961. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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