LAN-финал Rainbow Six Pro League Season 11 перенесли из-за коронавируса
Компании ESL и Ubisoft отменили финальную часть турнира Rainbow Six Pro League Season 11 из?за пандемии коронавируса COVID-19.
Онлайн часть чемпионата пройдет в запланированные даты. Вторая половина сезона начнется 23 марта. Следить за расписанием и результатами турнира можно по ссылке. ESL пообещала рассказать подробности о дальнейших планах в ближайшее время.
Финальная часть Rainbow Six Pro League Season 11 должна была пройти с 16 по 17 мая в Рио-де-Жанейро. Призовой фонд чемпионата не был объявлен.
Ранее из-за коронавируса Valve отменила три турнира DPC-2019/20 — ESL One Los Angeles 2020, OGA Dota PIT Minor 2020 и EPICENTER Major 2020.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 198 179 человек. Умерших — 7954, выздоровевших — 81 961. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.
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Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/rainbow-six-siege/news/lan-final-rainbow-six-pro-league-season-11-perenesli-iz-za-koronavirusa