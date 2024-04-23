Блокировки VPN продолжаются — добрались и до частных серверов

Стали появляться сообщения о том, что волна блокировок VPN дошла и до небольших частных серверов, работающих при помощи Outline.

Зачастую ими пользуются небольшие группы друзей или родственников, а их адреса не попадают в открытый доступ.

Outline не помог даже протокол Shadowsocks, разработанный специально для того, чтобы обходить блокировки — в Сети полагают, что Роскомнадзор нашел способы бороться именно с ним.