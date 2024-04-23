Скандальная российская игра про монахиню получила трейлер

Мрачная российская адвенчура INDIKA получила новый трейлер в лучших традициях фестивального кино.

Красивые кадры иллюстрируют глубокомысленный диалог главной героини, православной монахини, с сопровождающим ее в метафизическом путешествии дьяволом. Нетрудно догадаться, что обсуждение игры, всерьез затрагивающей религиозные вопросы, частенько бывает разгоряченным.

Разрабатывается INDIKA московской студией Odd Matter, переехавшей в Казахстан, а издает ее польская фирма 11 bit studious. Релиз назначен уже на 2 мая.