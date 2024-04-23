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Сегодня, 20:40

Скандальная российская игра про монахиню получила трейлер

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Odd Matter

Мрачная российская адвенчура INDIKA получила новый трейлер в лучших традициях фестивального кино.

Красивые кадры иллюстрируют глубокомысленный диалог главной героини, православной монахини, с сопровождающим ее в метафизическом путешествии дьяволом. Нетрудно догадаться, что обсуждение игры, всерьез затрагивающей религиозные вопросы, частенько бывает разгоряченным.

INDIKA. Вышла демоверсия INDIKA — российского хоррора о монахине

Разрабатывается INDIKA московской студией Odd Matter, переехавшей в Казахстан, а издает ее польская фирма 11 bit studious. Релиз назначен уже на 2 мая.

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