Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 21:20

Названы самые популярные в России видеоигры — среди них Helldivers 2 и Baldur's Gate 3

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Global Look Press

Как сообщают «Ведомости», в начале 2024 года россияне успели потратить на игры (ПК и консоли) почти 50 миллиардов рублей.

Для сравнения — за весь предыдущий год был потрачен 161 миллиард. В число самых популярных игр попали Helldivers 2, Baldur's Gate 3 и, что особенно приятно, российская RPG Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Впрочем, размеры выборки оставляют желать лучшего — XYZ School, на исследование которой ссылаются «Известия», опросила всего тысячу геймеров.

Источник: Ведомости.
0
Читайте также
Никотин могут приравнять к допингу в спорте
В Челябинске мигрант чуть не сбил на машине бойца UFC Алексееву
Замминистра обороны РФ Иванов задержан по подозрению во взятке
Одного не любят фанаты, другой не сработается с Амаралом. Почему Черчесов и Карпин не возглавят «Спартак»
ФАС выявила картель на 2,8 млрд рублей при реализации двух нацпроектов
ФСБ задержала готовившего теракт в Брянске сторонника украинских националистов
Популярное видео
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скандальная российская игра про монахиню получила трейлер

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости