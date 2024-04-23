Названы самые популярные в России видеоигры — среди них Helldivers 2 и Baldur's Gate 3

Как сообщают «Ведомости», в начале 2024 года россияне успели потратить на игры (ПК и консоли) почти 50 миллиардов рублей.

Для сравнения — за весь предыдущий год был потрачен 161 миллиард. В число самых популярных игр попали Helldivers 2, Baldur's Gate 3 и, что особенно приятно, российская RPG Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Впрочем, размеры выборки оставляют желать лучшего — XYZ School, на исследование которой ссылаются «Известия», опросила всего тысячу геймеров.