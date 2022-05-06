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Сегодня, 11:11

«Kaka» стал новым игроком RNG

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Ху «kaka» Лянчжи.
Фото RNG

Китайская команда Royal Never Give Up (RNG) объявила о добавлении Ху «kaka» Лянчжи в свой состав в качестве нового игрока на четвертой позиции. Согласно объявлению, «kака» возглавит новый состав RNG благодаря «своему богатому опыту и уникальному пониманию игры».

RNG еще не сделала заявления о будущем Чонга «FelixCiaoBa» Вей Луня, который играл на четвертой позиции до присоединения «kaka».

«Kака» возвращается в соревновательную Dota 2 после 6-месячного перерыва. Он покинул Invictus Gaming в ноябре, заняв четвертое место на The International 10, и с тех пор является свободным агентом.

Ранее в апреле керри-игрок RNG Чжун «(God King)» Люшай объявил, что он был исключен из состава.

Жон Godking Люшай. Flyby стал новым керри RNG

RNG занял четвертое место в China Dota 2 Pro Circuit (DPC) 2021/22 Upper Division Tour 2 с четырьмя победами и тремя поражениями.

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