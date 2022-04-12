Flyby стал новым керри RNG

В результате трансфера новым керри состава RNG по Dota 2 вместо Жона Godking Люшая стал Су Flyby Лей.

Ранее Су Flyby Лей уже выступал в составе коллектива RNG и Royal club в качестве игрока третьей позиции. Вместе с Flyby RNG уже выбивали Virtus.Pro на The International 2019, а также доходили до финала WePlay Bukovel Minor 2020.

Менеджмент RNG никак не объяснил замену Godking. Flyby перешел в RNG из состава Sparking Arrow Gaming за которую выступал с марта 2021 года.

RNG в данный момент являются участниками первого дивизиона DPC лиги в Китае и являются одними из главных претендентов на выход на Мейджор.Flyby стал новым керри RNG