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Сегодня, 22:34

BOOM Esports победили RNG на Gamers without Borders 2022: Asia

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Афиша Gamers without Borders 2022: Asia.

Китайская команда RNG встретилась с командой индонезийской организации BOOM Esports на Gamers without Borders 2022: Asia. Результат матча — победа BOOM Esports со счетом 2:1.

Первая карта завершилась в пользу BOOM за 61 минуту (46:45). Вторая карта продлилась 58 минут и закончилась победой RNG (29:21). Третья карта прошла за 37 минут и закончилась победой BOOM (32:15).

Gamers without Borders 2022: Asia проходит с 4 по 8 мая. Четыре команды с Китая и Юго-восточной Азии разыграют призовой фонд в размере 750 000 долларов США.

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