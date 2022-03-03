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Сегодня, 13:45

Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl временно заморожена

Постер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

GSC Game World приостановила разработку S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

В своем Twitter-аккаунте студия опубликовала поясняющее видео, что на данный момент для них является более приоритетным безопасность сотрудников компании и в таких условиях разработка «отошла на второй план».

Однако от разработки своего горячо ожидаемого постапокалиптического шутера с открытым миром GSC Game World не отказываются, но ждать релиза 8 декабря, видимо, не стоит.

Напомним, что первоначально дата релиза была запланирована на 28 апреля 2022 года, однако в январе студия была вынуждена перенести выпуск игры на более поздний срок. S.T.A.L.K.E.R. 2 был анонсирован как игра, которая будет сочетать в себе элементы жанров шутера от первого лица, survival horror и immersive sim, а также предлагать для исследования обширный открытый мир в постапокалиптической зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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