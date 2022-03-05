Федерация компьютерного спорта России отреагировала на отстранения россиян от турниров

Федерация компьютерного спорта отреагировала на многочисленные отстранения российских киберспортсменов от международных соревнований. По мнению организации, такие действия являются разрушением основополагающих традиций спорта, которые складывались десятилетиями.

«Мы всегда считали, что спорт должен оставаться вне политики, способствуя сближению людей. Но, к сожалению, дискриминационным и оскорбительным действиям подверглись как российские киберспортсмены и команды, так и вся русскоязычная аудитория киберспортивных соревнований. Такие действия разрушают основополагающие традиции спорта, которые закладывались десятилетиями.

Из-за огромного давления со стороны организаторов турнира Gamers Galaxy: Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 был вынужден отказаться от участия знаменитый российский киберспортивный клуб Virtus.pro. Все российские коллективы получили запрет на участие в турнирах от Blast, команды Virtus.pro и Gambit Esports дисквалифицированы с турнира ESL Pro League", — приводит ТАСС заявление организации.

В федерации также добавили, что приложат все усилия, чтобы защитить права российских киберспортсменов и команд, чтобы обеспечить их участие в международных соревнованиях.