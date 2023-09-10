Игроки определили лучшие вступления в истории игр

Пользователи Reddit поделились своими любимыми вступительными сценами из видеоигр. Популярнее всего оказалось вступление Bioshock 1 c его медленным погружением в подводный город Восторг под комментарии антагониста игры.

В список также вошли «Disco Elysium», встречающая игроков необычным нарративом о предвечной тьме под хорошо подходящий нарратив, и Mass Effect 2 — далеко не всякая игра начинается с гибели главного героя и разрушения уже успевшего стать культовым космического корабля.