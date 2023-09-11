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Сегодня, 14:44

GTA 6 может занять 750 гигабайтов на жестком диске

Богдан Виноградов
Корреспондент
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GTA 5.
Фото Rockstar Games

Слухи о GTA 6 продолжают поражать воображение. На этот раз инсайдер из Twitter утверждает, что игра будет занимать целых 750 гигабайт на диске, так как в нее заложено аж 400 часов контента.

Между тем на сегодняшний день самая «тяжелая» игра Microsoft Flight Simulator занимает «всего» 190 гигабайт.

Говоря честно, поверить в это трудно. Еще три года назад известный журналист Джейсон Шрайер заявлял, что GTA 6 будет «умеренно большой».

Кроме того, ни одна компания, рассчитывающая на высокие продажи, не будет задирать цену и системные требования игры слишком сильно — это значительно уменьшает аудиторию. Вполне возможно, что такими слухами фанаты серии только готовят себя к разочарованию.

Источник: EssentiallySports
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