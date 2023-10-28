Гейб не выдержал — создатель Steam разбил монитор на открытии The International 2023

Открытие The International 2023 запомнилась зрителям не только красочной церемонией, но и небольшим юмористическим видео от Гейба Ньюэлла.

В нем основатель Valve разбивает собственный монитор (между прочим, очень и очень неплохой) наушниками, несмотря на все попытки сдержаться — столько нервов истратила очередная «катка».

Затем он обратился к зрителям: «Привет, я Гейб Ньюэлл, и у меня, как и у многих, сложные отношения с Dota 2», после чего поздравил их с The International.