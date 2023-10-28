Когда и где смотреть полуфиналы лузеров и финал виннеров на The International 2023

Турнир The International 2023 подходит к концу — самое время подготовиться к просмотру решающих состязаний!

Сетка лузеров: Сегодня в 20:00 по Москве Team Liquid сыграют с Gaming Gladiators. В 23:00 начнется матч Azure Ray против BetBoom Team. Победители сойдутся в матче через несколько часов, в 5:00 утра.

Сетка виннеров: Team Spirit выступят против LGD 29 октября в 2:00 ночи.

Финал The International состоится в ночь с 29 на 30 октября, ровно в 00:00 по Москве.

Посмотреть все матчи на русском языке можно будет на официальных трансляциях на YouTube или Twitch.