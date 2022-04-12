Aster.Aries победили IG. Vitality на DPC China Division 2

Команда Aster.Aries по Dota 2 победила IG. Vitality со счетом 2:0 в рамках китайской DPC лиги второго дивизиона.

Победа в этом мачте стала третьей для Aster.Aries и подняла их на вторую строчку в турнирной таблице, сделав команду одной из главных претендентов на выход в первый дивизион.

Для IG. Vitality матч тоже стал определяющим, теперь шансов на сохранение прописки в дивизионе почти не осталось. Это четвертое подряд поражение для IG. Vitality, и они на данный момент занимают последнюю строчку турнирной таблицы.

Матчи второго дивизиона Dota Pro Circuit 2021/22 для Китая проходят с 14 марта по 22 апреля. Восемь коллективов разыграют 75 000 долларов США и два слота в первом дивизионе лиги на следующий сезон.