ФКС России объявили о проведении финального этапа чемпионата России по компьютерному спорту

Федерация компьютерного спорта России и руководство Белгородской области объявили о совместном проведении финального этапа чемпионата России по компьютерному спорту 2022. Призовой фонд турнира составит более 3,6 миллиона рублей.

В списке дисциплин — Dota 2, StarCraft II, Tekken 7, NHL 22 и другие. Мероприятие пройдет в городе Белгород 21 и 22 мая 2022 года. Более подробная информация будет доступна позже.

«С каждым годом чемпионат России по компьютерному спорту привлекает все больше участников и зрителей. В прошлом году, даже в условиях коронавирусных ограничений, турнир стал одним из самых массовых спортивных мероприятий в России, а арену в Челябинске за время проведения финала посетили практически 10 000 человек. Уверен, что в этом году финал чемпионата в Белгороде подарит и зрителям и участникам множество положительных эмоций», — рассказал в своем заявлении на официальном сайте Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России.