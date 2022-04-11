Team Liquid проиграла в первом раунде американского PGL Major Antwerp 2022

Бразильская команда 00Nation победила американский ростер Team Liquid в первом раунде PGL Major Antwerp 2022: American RMR по CS:GO. Матч закончился на карте Dust2 со счетом 16:8.

Жеребьевка второго раунда соревнования пока что продолжается.

PGL Major Antwerp 2022: American RMR проходит с 11 по 15 апреля в Бухаресте (Румыния). 16 коллективов соревнуются за пять слотов в основной стадии бельгийского мейджора, запланированного на май 2022 года.