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Сегодня, 19:04

Team Liquid проиграла в первом раунде американского PGL Major Antwerp 2022

Пьеретта АРКАН
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Команда Team Liquid.

Бразильская команда 00Nation победила американский ростер Team Liquid в первом раунде PGL Major Antwerp 2022: American RMR по CS:GO. Матч закончился на карте Dust2 со счетом 16:8.

Жеребьевка второго раунда соревнования пока что продолжается.

PGL Major Antwerp 2022: American RMR проходит с 11 по 15 апреля в Бухаресте (Румыния). 16 коллективов соревнуются за пять слотов в основной стадии бельгийского мейджора, запланированного на май 2022 года.

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