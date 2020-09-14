FaZe Clan выиграла PCS 2. NAVI заняли седьмое место

Коллектив Ивана «Ubah» Капустина стал чемпионом европейского дивизиона PUBG Continental Series 2. В финале FaZe Clan оторвалась от своего ближайшего конкурента на 22 очка. В первую тройку вошли Team Liquid и Team SoloMid — чемпион первого сезона PCS.

Natus Vincere финишировала чемпионат на седьмой строчке рейтинга, а TORNADO ENERGY и Northern Lights Team — на десятой и одиннадцатой соответственно. WinStreak заняла 13-е место на этом соревновании.

FaZe Clan получила за победу 50 тысяч долларов призовых. 30 тысяч долларов досталось Team Liquid и 20 тысяч — TSM. Общий призовой фонд чемпионата составил 200 тысяч долларов. Второй сезон PCS в Европе проходил с 7 августа по 13 сентября.