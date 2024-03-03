Fallout: New Vegas получит переиздание? Ее часто называют лучшей в серии

Fallout: New Vegas может получить переиздание. Никакого официального анонса сейчас нет, но внимательные пользователи заметили, что издание Fallout: New Vegas — Ultimate Edition для ПК совершенно внезапно получило возрастной рейтинг PEGI 29 февраля этого года. Более того, у оригинальной игры в Steam включилась система бета-версий.

Все это может указывать, что Ultimate Edition из обычного сборника игры и всех DLC превратится в полноценное обновление вроде Special Edition для Skyrim. Впрочем, даже если реальность окажется разочаровывающей, то фанаты могут надеяться на выход создаваемой энтузиастами версии New Vegas для Fallout 4.