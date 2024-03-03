Популярная гонка со смартфонов появится и на ПК — ее делает российская студия

CarX Street, популярная гоночная игра с мобильных телефонов, появится и на ПК. Разработчики из российской студии CarX Technologies рассказали, что проект выйдет в раннем доступе до конца 2024 года.

Версия для «персоналок» будет обладать улучшенной графикой, поддержкой руля и геймпадов и видом от первого лица. Также авторы допускают, что в будущем появится поддержка модов и версия для Mac, но на релизе этого точно не будет.