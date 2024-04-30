Все «ненавидят» TikTok: соцсеть могут заблокировать в европейских странах

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что блокировка TikTok в Евросоюзе «не исключена». Она добавила, что европейские власти «точно знают об опасности TikTok», а Еврокомиссия уже запретила сотрудникам иметь приложение на корпоративных телефонах.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий бан TikTok в Америке, если китайская компания ByteDance не продаст сервис в течение текущего года.