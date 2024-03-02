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2 марта, 22:20

Раскрыты даты распродаж в Steam во второй половине 2024 года

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Valve

Valve опубликовала даты тематических и всеобщих распродаж в Steam, которые пройдут во второй половине 2024 года.

Steam. Valve объявила даты распродаж в Steam с января по июль 2024 года
  • Фестиваль башенной защиты — с 29 июля по 5 августа
  • Фестиваль файтингов — с 5 по 12 августа
  • Фестиваль ритма — с 19 по 26 августа
  • Фестиваль космических исследований — со 2 по 9 сентября
  • Фестиваль самолетов, поездов и автомобилей — с 16 по 23 сентября
  • Фестиваль пошаговых ролевых игр — с 30 сентября по 7 октября
  • Фестиваль «Играм быть» — с 14 по 21 октября
  • Фестиваль «Страхи в Steam» — с 28 октября по 4 ноября
  • Фестиваль кулинарных игр — с 11 по 18 ноября
  • Осенняя распродажа — с 27 ноября по 4 декабря
  • Зимняя распродажа — с 19 декабря по 2 января 2025 года
Источник: steamcommunity
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