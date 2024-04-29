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Сегодня, 19:35

У Nintendo Switch 2 будет 4К-экран, обратная совместимость и улучшенное железо

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Предполагаемый вид Nintendo Switch 2.
Фото Соцсети

Производитель геймерской периферии Mobapad раскрыл много подробностей о грядущей Nintendo Switch 2.

Предполагаемый вид Nintendo Switch 2.
Фото Соцсети

Так, у консоли будет:

8-дюймовый экран с поддержкой разрешения 1080p;
Switch 2 будет поддерживать старые джойконы и Pro-контроллеры.
Новые геймпады по-прежнему оснащены моторами HD Rumble;
Консоль будет совместима со старыми картриджами для Switch. При этом Switch 2 также поддерживает картриджи второго поколения;
Док-станция не будет отличается от старой версии, но теперь позволит выводить картинку с лучшей производительностью и с 4K-разрешением;
На задней части Switch останется регулируемая подставка.

Вероятнее всего, продажи Nintendo Switch 2 начнутся в течение 2025 года.

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