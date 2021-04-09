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Экс-баскетболист Лазарев считает, что Никита Балашов мог бы продолжить карьеру в киберспорте

21:28
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Бывший баскетболист Иван Лазарев, который на данный момент является комментатором Dota 2 в студии RuHub, рассказал, кто из его бывших товарищей по команде мог бы продолжить карьеру в киберспорте.

«Раньше всегда играли в Доту с Никитой Балашовым, игроком сборной России. Мы с ним еще с «Динамо» вместе играли в Dota 2. Дмитрий Головин также играет в Dota 2.

Я считаю, что Никита Балашов отлично бы справился с ролью аналитика Dota 2. У него очень рассудительный и пытливый ум», — цитирует Лазарева Cybersport.Metaratings.ru.

Никита Балашов играет за команду «Восток-65», он также вызывался в сборную России по баскетболу. Дмитрий Головин на данный момент является свободным агентом.

Дополнительная информация:

https://cybersport.metaratings.ru/news/lazar-balashov-otlichno-by-spravilsya-s-rolyu-analitika-dota-2/

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