PVP и кросс-плей — разработчики Palworld рассказали, как будет развиваться игра

Разработчики невероятно успешного Palworld рассказали о том, как собираются развивать свой проект в будущем.

Фото Pocketpair

В дорожной карте значится PvP как для персонажей, так и для «палов», улучшения механики строительства, кросс-плей между Steam и Xbox, множество нового контента, включая рейды и рейдовых боссов...

Но все это появится в Palworld не прямо сейчас. Пока студия намеревается сосредоточиться на исправлении багов вроде бесконечной загрузки и улучшении искусственного интеллекта «палов».