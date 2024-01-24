GeForce RTX 4070 Ti Super уже можно купить в России, но на 18 тысяч рублей дороже, чем в Европе

Видеокарты серии RTX 4070 Ti Super от разных производителей наконец-то появились в продаже в России. Увы, цена совсем не радует — самую дешевую модель получится купить за 103 тысячи рублей.

Для сравнения, рекомендованная цена в Европе начинается с 873 евро (примерно 84 500 рублей). Впрочем, иного никто и не ожидал — отечественные торговые сети закладывают в цену расходы на пошлины, логистику и так далее.