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24 января, 13:05

GeForce RTX 4070 Ti Super уже можно купить в России, но на 18 тысяч рублей дороже, чем в Европе

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото NVIDIA

Видеокарты серии RTX 4070 Ti Super от разных производителей наконец-то появились в продаже в России. Увы, цена совсем не радует — самую дешевую модель получится купить за 103 тысячи рублей.

RTX 4070 Ti&nbsp;Super. Тесты RTX 4070 Ti Super поразили результатами — видеокарта может стать лучшей в линейке

Для сравнения, рекомендованная цена в Европе начинается с 873 евро (примерно 84 500 рублей). Впрочем, иного никто и не ожидал — отечественные торговые сети закладывают в цену расходы на пошлины, логистику и так далее.

Источник: DTF
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