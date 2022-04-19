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Сегодня, 22:20

Blizzard официально анонсировала Dragonflight

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Blizzard.

Разработчики официально огласили новый масштабный аддон для World of Warcraft. По сюжету

спустя 10 тысяч лет в Азероте начнется новая драконья эпоха. Вместе с ней в игру добавят новые контент, расу драк'тиров и класс Эвокер, поправят систему талантов и профессий, обновят интерфейс и позволят покататься на драконах.

Также свежий ролик получило дополнение Wrath of the Lich King для «классического» WoW.

Ранее в Сеть слили подробности DLC для World of Warcraft.

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