Прайм-статус в CS:GO подорожал на 270 рублей и теперь продается за 1500 рублей

Counter-Strike: Global Offensive, конечно, игра бесплатная. Но, чтобы играть с комфортом в рейтинговых матчах и получать внутриигровые предметы, нужно приобрести прайм-статус. И уже второй раз в этом году цена на него повысилась. На этот раз — на 270 рублей. Теперь прайм-статус в CS:GO стоит 1500 рублей.

Предыдущее повышение произошло в мае 2023 года, тогда стоимость прайм-статуса выросла более чем в два раза — с 550 рублей до 1230.