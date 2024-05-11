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Сегодня, 17:20

Знаменитая нейросеть появится в Айфонах и Айпадах

Богдан Виноградов
Корреспондент
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По информации журналистов из Bloomberg переговоры между Apple и OpenAI входят в завершающую стадию. По их окончанию в iOS 18 появятся функции на основе нейросети ChatGPT. О каких именно функциях идет речь не сообщается, но интерес Apple к технологиям искусственного интеллекта трудно отрицать.

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Параллельно компания ведет переговоры с Google, предметом которых является нейросеть Gemini — впрочем, об их результатах пока неизвестно. Так или иначе в Bloomberg считают, что в iOS 18 появится сразу несколько «фишек», связанных с ИИ — благодаря этому обновление получится весьма внушительным.

Источник: Bloomberg
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