Знаменитая нейросеть появится в Айфонах и Айпадах

По информации журналистов из Bloomberg переговоры между Apple и OpenAI входят в завершающую стадию. По их окончанию в iOS 18 появятся функции на основе нейросети ChatGPT. О каких именно функциях идет речь не сообщается, но интерес Apple к технологиям искусственного интеллекта трудно отрицать.

Параллельно компания ведет переговоры с Google, предметом которых является нейросеть Gemini — впрочем, об их результатах пока неизвестно. Так или иначе в Bloomberg считают, что в iOS 18 появится сразу несколько «фишек», связанных с ИИ — благодаря этому обновление получится весьма внушительным.