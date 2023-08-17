Видеоигры
Новости
Игры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 18:35

Starfield уже можно скачать на ПК, но российским геймерам придется помучиться

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Starfield.
Фото Bethesfa Softworks

Starfield, новая игра от авторов TES V: Skyrim и Fallout 4, выходит уже шестого сентября. Но начать загрузку файлов можно уже сейчас — правда, только на последнем поколении Xbox и в Microsoft Store на ПК.

Предзагрузка в Steam станет доступна только 30 августа. А учитывая, что транзакции в магазине Microsoft официально недоступны в России — желающим всё-таки купить Starfield придётся искать обходные пути.

Размер дистрибутива игры на ПК — почти 140 гигабайтов. Скачать из них придётся 116,6 гигабайтов.

Источник: DTF
1
1
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Diablo 5 выйдет быстрее предыдущей части, но рады этому не все

Atomic Heart появилась на шоколадке «Аленка» — купить в обычном магазине ее не выйдет
Новости
RSS RSS
Все новости