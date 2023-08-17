Starfield уже можно скачать на ПК, но российским геймерам придется помучиться

Starfield, новая игра от авторов TES V: Skyrim и Fallout 4, выходит уже шестого сентября. Но начать загрузку файлов можно уже сейчас — правда, только на последнем поколении Xbox и в Microsoft Store на ПК.

Предзагрузка в Steam станет доступна только 30 августа. А учитывая, что транзакции в магазине Microsoft официально недоступны в России — желающим всё-таки купить Starfield придётся искать обходные пути.

Размер дистрибутива игры на ПК — почти 140 гигабайтов. Скачать из них придётся 116,6 гигабайтов.