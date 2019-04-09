17:38 | Киберспорт

Антон "Klenoff" Кленов: "Надеюсь, сможем показать хороший результат на турнире FIFA eNations Cup 2019"

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Антон "Klenoff" Кленов, представляющий московское "Динамо" и вошедший в состав сборной России на международный турнир по киберфутболу FIFA eNations Cup 2019, заявил, что рассчитывает показать хороший результат. 

- Я горд представлять сборную на таком турнире, в таком интересном формате, - приводит ТАСС слова Кленова. - Так получилось, что это для меня первый международный турнир, надеюсь, что мы сможем показать хороший результат.

FIFA eNations Cup пройдет в Лондоне 13-14 апреля. В соревнованиях примут участие 20 сборных. 

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6313797

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