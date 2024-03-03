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3 марта, 21:25

Американский политик требует отвоевать потерянную планету в Helldivers 2

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Майк Коллинз, американский конгрессмен от республиканской партии, оставил в своем твиттере короткий призыв — «Верните creek обратно!». Речь идет о планете Малевелон Крик из Helldivers 2, которая совсем недавно была утеряна силами Земли в противостоянии с автоматонами.

Palworld. Valve взялась за мошенников — страницы фейковых игр блокируют, игрокам возвращают деньги

Именно и ее призывает отвоевать политик, чем и так активно занимаются игроки. В комментариях многие шутят, что теперь битва за Малевелон Крик — это вопрос национальной безопасности США.

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