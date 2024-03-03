Американский политик требует отвоевать потерянную планету в Helldivers 2

Майк Коллинз, американский конгрессмен от республиканской партии, оставил в своем твиттере короткий призыв — «Верните creek обратно!». Речь идет о планете Малевелон Крик из Helldivers 2, которая совсем недавно была утеряна силами Земли в противостоянии с автоматонами.

Именно и ее призывает отвоевать политик, чем и так активно занимаются игроки. В комментариях многие шутят, что теперь битва за Малевелон Крик — это вопрос национальной безопасности США.