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2 марта, 21:45

Valve взялась за мошенников — страницы фейковых игр блокируют, игрокам возвращают деньги

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Pocket Pair

В Steam появились фейковые страницы блокбастеров вроде Helldivers 2, Palworld и Last Epoch — под их именами и с большой скидкой продавались совсем другие игры, а если верить отдельным игрокам, и вовсе вредоносные программы.

Helldivers 2. Мошенники переименовывают свои игры в Helldivers 2 — как не потерять деньги или аккаунт Steam

Впрочем, больше их не найти — Valve наконец-то взялась за ум и удалила все мошеннические игры, заблокировала их авторов и вернула деньги игрокам. Учитывая, что авторы игр получают возможность вывести деньги из Steam через какое-то время, то попытка обмана оказалась абсолютно бессмысленной.

Источник: DTF
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