Valve взялась за мошенников — страницы фейковых игр блокируют, игрокам возвращают деньги

В Steam появились фейковые страницы блокбастеров вроде Helldivers 2, Palworld и Last Epoch — под их именами и с большой скидкой продавались совсем другие игры, а если верить отдельным игрокам, и вовсе вредоносные программы.

Впрочем, больше их не найти — Valve наконец-то взялась за ум и удалила все мошеннические игры, заблокировала их авторов и вернула деньги игрокам. Учитывая, что авторы игр получают возможность вывести деньги из Steam через какое-то время, то попытка обмана оказалась абсолютно бессмысленной.