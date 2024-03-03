Рюкзак, телепорт и гора оружия — раскрыт новый контент для Helldivers 2
В Интернете появилась утечка, перечисляющая новый контент для Helldivers 2. Когда и в каком виде он появится в игре пока неизвестно, но уже есть скриншоты — так что вряд ли это произойдет не слишком скоро.
- Новый, более вместительный рюкзак для припасов (от 4 ячеек к 6)
Фото Arrowhead Game Studios
- Спасающий незадолго до гибели носимый телепорт
Фото Arrowhead Game Studios
- Плазменный дробовик SG-8P
Фото Arrowhead Game Studios
- Винтовка R-36 с разрывными пулями
Фото Arrowhead Game Studios
- Электродробовик ARC-12
Фото Arrowhead Game Studios
- Арбалет CB-9 с взрывающимися боеприпасами
Фото Arrowhead Game Studios
Источник: TG-канал
Новости