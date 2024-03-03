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3 марта, 22:10

Рюкзак, телепорт и гора оружия — раскрыт новый контент для Helldivers 2

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Arrowhead Game Studios

В Интернете появилась утечка, перечисляющая новый контент для Helldivers 2. Когда и в каком виде он появится в игре пока неизвестно, но уже есть скриншоты — так что вряд ли это произойдет не слишком скоро.

  • Новый, более вместительный рюкзак для припасов (от 4 ячеек к 6)
    Фото Arrowhead Game Studios
  • Спасающий незадолго до гибели носимый телепорт
    Фото Arrowhead Game Studios
  • Плазменный дробовик SG-8P
    Фото Arrowhead Game Studios
  • Винтовка R-36 с разрывными пулями
    Фото Arrowhead Game Studios
  • Электродробовик ARC-12
    Фото Arrowhead Game Studios
  • Арбалет CB-9 с взрывающимися боеприпасами
    Фото Arrowhead Game Studios
Источник: TG-канал
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