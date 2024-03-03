Рюкзак, телепорт и гора оружия — раскрыт новый контент для Helldivers 2

В Интернете появилась утечка, перечисляющая новый контент для Helldivers 2. Когда и в каком виде он появится в игре пока неизвестно, но уже есть скриншоты — так что вряд ли это произойдет не слишком скоро.