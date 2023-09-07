Аллигаторы, ураганы и картели — что нового будет в GTA 6

Ожидание GTA 6 продолжает сводить фанатов с ума. Ранее мы рассказывали о геймере, который продолжает врываться на шоу и выставки с вопросом о дате выхода 6, но, к счастью, не вся фанбаза игры столь радикальна.

Большая ее часть продолжает искать крупицы информации — слухи, утечки, фанатские теории, что угодно. На Reddit появился пост, в котором утверждается, что в GTA 6 будут аллигаторы, ураганы, картели и рыбалка.

В комментариях выяснилось, что точного источника этой информации никто не знает, не говоря уже о ее достоверности.

Впрочем, ничего невероятного здесь нет. Картель уже появлялся в GTA 3, рыбалка и аллигаторы были в RDR 2, а «ураганом» может быть просто сильный дождь — так почему бы всему этому не появиться в GTA 6?