Конкурент S.T.A.L.K.E.R. 2 — продолжение Metro Exodus находится в разработке

Похоже, серия Metro не собирается заканчиваться. Украинская студия 4A Games начала набирать специалистов, способных работать над ААА-проектом.

Учитывая, что последняя на сегодняшний день часть Metro Exodus вышла в 2019 году — над продолжением уже могла быть проделана серьезная работа, а новых сотрудников нанимают для ускорения разработки. Впрочем, не исключено, что студия занимается и совершенно новой франшизой.