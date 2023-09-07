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Конкурент S.T.A.L.K.E.R. 2 — продолжение Metro Exodus находится в разработке

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Metro Exodus.
Фото 4A Games

Похоже, серия Metro не собирается заканчиваться. Украинская студия 4A Games начала набирать специалистов, способных работать над ААА-проектом.

Учитывая, что последняя на сегодняшний день часть Metro Exodus вышла в 2019 году — над продолжением уже могла быть проделана серьезная работа, а новых сотрудников нанимают для ускорения разработки. Впрочем, не исключено, что студия занимается и совершенно новой франшизой.

Источник: TG-канал Epic Games Store
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