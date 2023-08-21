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Сегодня, 20:02

Немецкий геймер врывается в эфиры телепередач, чтобы спросить когда выйдет GTA 6

Богдан Виноградов
Корреспондент
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GTA V.
Фото Rockstar Games

Фанат GTA из Германии уже два года врывается на телепередачи, чтобы спросить, когда же выйдет GTA 6. Пока успех ему не сопутствует — никто так и не ответил.

В последний раз он встрял в эфир спортивной передачи, где перебил футболиста. Закончилось это ожидаемым образом — геймера вывела охрана. Перед этим он успел получить стакан воды в лицо от одного из зрителей.

Дата релиза GTA 6 остается неизвестной. Хотя, опираясь на финансовые планы издательства Take-Two, многие геймеры и инсайдеры ожидают ее релиза в промежутке между апрелем 2024 года и мартом 2025 года.

Источник: TG-канал Epic Game Store
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