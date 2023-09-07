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Меган Фокс появится в Mortal Kombat 1 — она сыграет Нитару

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios

Меган Фокс, более всего известная по серии «Трансформеры», озвучит Нитару в Mortal Kombat 1. Кроме того, лицо Нитары также моделировали с внешности актрисы. Разработчики выпустили целый трейлер, посвященный сотрудничеству с Меган Фокс.

Нитара — один из наиболее скрываемых бойцов из релизной версии Mortal Kombat, её присутствие в игре раскрыли совсем недавно. Впервые девушка-вампир появилась в Mortal Kombat: Deadly Alliance, пятой части серии.
Ранее мы писали о ростере персонажей на релизе Mortal Kombat 1.

Mortal Kombat 1. Стал известен окончательный список бойцов Mortal Kombat 1

Источник: YouTube
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