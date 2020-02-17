Вышло обновление для FIFA 20

Electronic Arts установила в FIFA 20 большое обновление под названием Winter Refresh. С ним в игре появились новые карточки серии «Лучшие моменты» для кумиров, а также специальная команда недели.

В команду недели Winter Refresh вошли такие игроки, как Кристиан Эриксен, Златан Ибрагимович и Альфонс Ареола. Electronic Arts также увеличила их общий рейтинг в FIFA Ultimate Team. Наибольшее повышение получил Матеус Кунья — его рейтинг поднялся с 74 до 87.

14 февраля FIFA 20 была признана лучшим спортивным симулятором на церемонии награждения DICE Awards.