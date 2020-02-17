Вышло обновление для FIFA 20
08:50
Electronic Arts установила в FIFA 20 большое обновление под названием Winter Refresh. С ним в игре появились новые карточки серии «Лучшие моменты» для кумиров, а также специальная команда недели.
В команду недели Winter Refresh вошли такие игроки, как Кристиан Эриксен, Златан Ибрагимович и Альфонс Ареола. Electronic Arts также увеличила их общий рейтинг в FIFA Ultimate Team. Наибольшее повышение получил Матеус Кунья — его рейтинг поднялся с 74 до 87.
14 февраля FIFA 20 была признана лучшим спортивным симулятором на церемонии награждения DICE Awards.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/fifa/news/dlya-fifa-20-vyshlo-bolshoe-zimnee-obnovlenie
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