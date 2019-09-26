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Влашич включен в команду недели FIFA 20

07:11
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Компания EA Sports представила вторую команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 81 OVR получил полузащитник ЦСКА Никола Влашич. 21-летний хорват отметился дублем и голевой передачей в матче 10-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (3:2).

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная со среды, 25 сентября.

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