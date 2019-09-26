Влашич включен в команду недели FIFA 20

Компания EA Sports представила вторую команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 81 OVR получил полузащитник ЦСКА Никола Влашич. 21-летний хорват отметился дублем и голевой передачей в матче 10-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (3:2).

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

#TOTW number ?? of #FUT20 is here ?! Items will be available at 6? PM UK time. pic.twitter.com/NAV5WmqaJg — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 25, 2019

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная со среды, 25 сентября.