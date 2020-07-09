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Создатели PES объявили об окончании сотрудничества с «Миланом» и «Интером»

04:18
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Разработчики eFootball PES 2020 объявили о завершении партнерских соглашений с «Миланом» и «Интером». В течение трех лет миланские клубы являлись партнерами футбольного симулятора от Konami. Игроки этих команд получали фотореалистичные лица, в футсиме был детально проработанный стадион «Сан-Сиро», а в режиме myClub выходили специальные карточки легенд клубов.

Таким образом, в PES 2021 не будет детально проработанных «Милана» и «Интера». Сохранит ли Konami лицензию на серию А пока неизвестно.

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