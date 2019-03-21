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Руни, Ди Мария и Яремчук вошли в команду недели FIFA 19

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Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий "ПСЖ" Анхель Ди Мария - 90 OVR. 30-летний аргентинец оформил дубль в французском класико против "Марселя" (3:1).

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.

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