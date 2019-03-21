Руни, Ди Мария и Яремчук вошли в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий "ПСЖ" Анхель Ди Мария - 90 OVR. 30-летний аргентинец оформил дубль в французском класико против "Марселя" (3:1).

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

9 players with position swaps in this #TOTW 🎂😉 pic.twitter.com/BIe7qVaU00 – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 20 марта 2019 г.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.