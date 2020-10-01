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Российский форвард корейского «Пхохан Стилерс» Ильюченко попал в команду недели FIFA 21

04:11
Станислав Ильюченко. Фото Instagram Станислав Ильюченко. Фото Instagram
Станислав Ильюченко. Фото Instagram

Компания EA Sports представила первую команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 78 OVR получил российский форвард Станислав Ильюченко, выступающий за «Пхохан Стилерс». 30-летний россиянин оформил хет-трик в матче 1-го тура чемпионата Кореи против «Кванджу» (5:3).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.

Примечательно, что официально релиз FIFA 21 состоится 9 октября на всех популярных платформах. Сейчас игра доступна для популярных видеоблогеров и СМИ, а также можно открывать паки через web-приложение Ultimate Team.

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