Российский форвард корейского «Пхохан Стилерс» Ильюченко попал в команду недели FIFA 21

Компания EA Sports представила первую команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 78 OVR получил российский форвард Станислав Ильюченко, выступающий за «Пхохан Стилерс». 30-летний россиянин оформил хет-трик в матче 1-го тура чемпионата Кореи против «Кванджу» (5:3).

.@atletienglish's Luis Su?rez ?@vardy7 ?

And that man @WissBenYedder ?#FUT21's TOTW 1 is flying out the gates ?



Available from 6 p.m. UK pic.twitter.com/qwf9cF9BE6 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 30, 2020

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.

Примечательно, что официально релиз FIFA 21 состоится 9 октября на всех популярных платформах. Сейчас игра доступна для популярных видеоблогеров и СМИ, а также можно открывать паки через web-приложение Ultimate Team.