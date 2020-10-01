Российский форвард корейского «Пхохан Стилерс» Ильюченко попал в команду недели FIFA 21
04:11
Компания EA Sports представила первую команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Специальную карточку с общим рейтингом 78 OVR получил российский форвард Станислав Ильюченко, выступающий за «Пхохан Стилерс». 30-летний россиянин оформил хет-трик в матче 1-го тура чемпионата Кореи против «Кванджу» (5:3).
Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.
Примечательно, что официально релиз FIFA 21 состоится 9 октября на всех популярных платформах. Сейчас игра доступна для популярных видеоблогеров и СМИ, а также можно открывать паки через web-приложение Ultimate Team.