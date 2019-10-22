Романьоли открыл киберспортивный клуб по FIFA

Капитан «Милана» Алессио Романьоли основал собственный киберспортивный клуб совместно с организацией Pro2Be Esports. К составу Team Romagnoli по FIFA уже присоединились три игрока.

Организация заключила контракты с участником плей-офф Global Series 2019 Козимо «NBD2699» Гуарнери, стримером Эмилиано «Di Gianni» ди Джанни и Джузеппе «Infernoboy» Малиреллой. Последний также будет выполнять роль тренера коллектива.

— Я большой фанат видеоигр и FIFA в частности, — сказал футболист. — В прошлом году я начал следить за наиболее успешными игроками и заинтересовался киберспортом — меня поразили чемпионаты, которые проходят по всему миру. Тогда я понял, что традиционный и виртуальный футбол имеют много общего. Поэтому я решил создать свою команду с моей фамилией в названии. Наша цель — выступать на высшем уровне и приносить радость фанатам.

https://www.cybersport.ru/fifa/news/kapitan-milana-otkryl-sobstvennyi-kibersportivnyi-klub-po-fifa