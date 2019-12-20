Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    Киберфутбол

Паредес вошел в команду недели в PES 2020

00:25

Компания Konami представила новую команду недели PES 2020, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 88 OVR получил бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес (обычный рейтинг в игре — 83 OVR). 25-летний аргентинец, выступающий за «ПСЖ», в матче 18-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена» (4:0) отметился голевой передачей.

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная с четверга.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир