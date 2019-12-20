Паредес вошел в команду недели в PES 2020

Компания Konami представила новую команду недели PES 2020, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 88 OVR получил бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес (обычный рейтинг в игре — 83 OVR). 25-летний аргентинец, выступающий за «ПСЖ», в матче 18-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена» (4:0) отметился голевой передачей.

Still more to add this week in #myClub...



LEGENDS: SPANISH LEAGUE ??

NEW FEATURED PLAYERS ?#eFootballPES2020 pic.twitter.com/P7BgKptK0E — eFootball PES (@officialpes) December 19, 2019

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная с четверга.