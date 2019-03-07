На Кубке России по FIFA 19 разыграют миллион рублей

Российский футбольный союз и Федерация компьютерного спорта России объявили о начале регистрации в отборочном туре Кубка России по FIFA 19. В финальной части турнира разыграют миллион рублей.

Организаторы проведут семь квалификаций в онлайне, первая из них пройдет 17 марта. В основной этап попадут по восемь игроков из каждого тура отборочных, а также топ-8 чемпионата России 2018. В гранд-финале поборются восемь участников.

Федерация компьютерного спорта не назвала даты проведения основного и финального этапов Кубка России по FIFA 19. Организаторы турнира отметили, что победитель получит 500 тысяч рублей.